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الجمعة 29 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

المحكمة العليا بهولندا توصي بتنفيذ حكم إلزام الدولة بمنع تصدير قطع غيار "إف 35" لإسرائيل

هولندا
هولندا
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أبقت المحكمة العليا في هولندا اليوم الجمعة، على قرار وقف تصدير قطع غيار طائرات إف 35 إلى إسرائيل، وذلك مع استمرار حربها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023.

وشددت المحكمة على وقف تصدير قطع غيار مقاتلات "إف-35" إلى إسرائيل يستند إلى خطر انتهاك للقانون الدولي بغزة.
و ادعت الحكومة الهولندية أن سياسة الدفاع وتصدير السلاح تندرج ضمن صلاحياتها الواسعة، وهو ما نرفضه.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة  على غزة منذ شهر أكتوبر 2023 مرتكبًا المجازر بحق الفلسطينيين وخصوصًا في أماكن ايواء النازحين كالمدارس، في حين تواصل الفصائل الفلسطينية عملياتها العسكرية ضد قوات وآليات الجيش الإسرائيلي في غزة.

المحكمة العليا في هولندا هولندا إسرائيل إف 35