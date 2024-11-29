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الجمعة 29 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

تخصيص 8.95 فدان لصالح وزارة التموين لإقامة صوامع غلال

وزارة التموين والتجارة
وزارة التموين والتجارة الداخلية
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وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 8.95 فدان تُعادل 37633 م2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة الفيوم، لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية "الهيئة العامة للسلع التموينية" لاستخدامها في إقامة صوامع غلال عليها.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية بتكوين مخزون استراتيجي كبير من السلع الأساسية، والتوسع في إقامة مشاريع البنية التحتية لقطاع التجارة الداخلية وإقامة المناطق التجارية واللوجيستية ومخازن السلع الاستراتيجية وصوامع الغلال في مختلف المحافظات.

كما تأتي الموافقة في إطار تنفيذ توجيهات  السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة التوسّع في إقامة المناطق التجارية واللوجيستية ومخازن السلع الإستراتيجية في مختلف المحافظات، وهو ما يعكس استمرار اهتمام الدولة المصرية بتحقيق الأمن الغذائي حيث تعطي الحكومة المصرية هذا الملف أولوية كبيرة وتعمل على زيادة المخزون الإستراتيجي ليصل إلى مدد زمنية طويلة.

مجلس الوزراء وزارة التموين الهيئة العامة للسلع التموينية إقامة صوامع غلال