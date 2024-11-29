تعرف على تشكيل مجلس الإدارة الجديد للجنة البارالمبية المصرية

انتهت أعمال الجمعية العمومية العادية للجنة البارالمبية المصرية، والتي شهدت بند انتخاب مجلس إدارة جديد يقود اللجنة البارالمبية في الدورة الانتخابية 2024-2028.

وجاء تشكيل مجلس الإدارة الجديد كما يلي:

رئيس مجلس الإدارة

الدكتور حسام الدين مصطفى

نائب رئيس مجلس الإدارة

المهندسة أمل مبدى

أمين الصندوق

الدكتور أشرف العجيلي

أعضاء مجلس الإدارة

إبراهيم أمين

إيهاب حسنين

محمد يحيى يوسف

رامي عبد الحميد

خالد سمير

وتضم الجمعية العمومية للجنة البارالمبية 14 هيئة: الاتحاد المصري لتنس الطاولة، الاتحاد المصري للتنس، الاتحاد المصري للترايثلون، الاتحاد المصري القوس والسهم، الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، الاتحاد المصري للريشة الطائرة، الاتحاد المصري للتايكوندو، الاتحاد المصري لرياضات المكفوفين، الاتحاد المصري للدراجات، الاتحاد المصري البارالمبي للكرة الطائرة، الاتحاد المصري للرياضات لاعبي الشلل الدماغي، الاتحاد المصري للتجديف، الاتحاد المصري للكانوي والكياك، الاتحاد المصري للفروسية.



حضر اجتماع الجمعية العمومية العادية كل من: المستشار محمد الأسيوطي رئيس الشئون القانونية باللجنة الأولمبية المصرية، أحمد عبد العليم مندوب اللجنة الأولمبية المصرية، الدكتور أحمد مختار مدير عام الهيئات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، و أحمد الشافعي مدير إدارة الاتحادات النوعية، بجانب محمود جمال، محمد حسن، والمستشار أحمد سعد المشرف القضائي على الجمعية العمومية.