إزالة 180 حالة تعدٍ بمساحة 54 ألف م2 ضمن الموجة الـ24 بأسوان

أعطى اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان تعليماته لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف الجهود بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات المختصة لاستكمال سلسلة الحملات الهادفة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة أو التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية ضمن فعاليات المرحلة الثانية من الموجة الـ 24 ، والتى شهدت حتى الآن إزالة 180 حالة تعدٍ بمساحة 54 ألف م2 .

ضرورة إداراج مختلف الحالات المستهدفة بالموجة الـ24

وشدد على ضرورة إداراج مختلف الحالات المستهدفة بهذه الموجة فى ظل المتابعة المستمرة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وبإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض .

وجاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتنظيم الموجات المتتالية لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة لإسترداد حق الدولة والشعب فى أراضيه .

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان برئاسة إبراهيم سليمان بإزالة 3 حالات تعدى بمساحة 7 ألاف م2 ، وذلك بالتعاون مع الأجهزة الأمنية ، وبمشاركة نواب رئيس المدينة ورؤساء الأحياء والعاملين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة .

فيما قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة إدفو بقيادة عاطف كامل بإزالة 6 حالات تعدٍ بقرية وادى عبادى بمساحة 7800 م2 ، فضلاً عن إزالة 12 طاحونة مخالفة للذهب ، وذلك بتواجد الأجهزة الأمنية ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين .

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو بقيادة كمال حلمى بإزالة 8 حالات تعدى بمساحة 3250 م2 ، كما قامت الوحدة المحلية لمدينة البصيلية بقيادة أشرف فكرى بالإزالة الفورية لحالة تعدى بمساحة 750 م2 بمنطقة نجع السايح .

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية بقيادة سيد سعدى بتنفيذ حملة مكبرة إستهدفت إزالة 5 حالات تعدى بمساحة 1600 م2 بالتنسيق مع القيادات الأمنية ، وتم إتخاذ اللازم حيال المتعدين .

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