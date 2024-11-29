أطفال مدرسة الجزائر بالوادي الجديد في قلب اهتمام مستقبل وطن.. صور

أعلنت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الوادي الجديد، بقيادة المحاسب جمال آدم، أمين الحزب بالمحافظة، اليوم الجمعة، عن تنظيم ندوة تثقيفية بعنوان "الاهتمام بصحة الطفل ووقايته من أمراض الشتاء" في مقر مدرسة الجزائر الابتدائية والإعدادية بمركز الخارجة.

وجاءت الندوة ضمن أنشطة الحزب المجتمعية لتعزيز الوعي الصحي بين الطلاب والأسر في المحافظة، وتحت إشراف أمانة المرأة بالحزب بقيادة الدكتورة النائبة رغدة نجاتي، أمينة المرأة بالمحافظة وعضو مجلس النواب.

إشراف أمانة المرأة بالمحافظة وتنفيذ أمانة مركز الخارجة

حظيت الندوة بإشراف مباشر من أمانة المرأة في الحزب، حيث تولت الدكتورة رغدة نجاتي توجيه الندوة التي ناقشت سبل الوقاية من أمراض الشتاء وكيفية الاهتمام بصحة الأطفال في ظل التقلبات المناخية. كما قام فريق أمانة المرأة بمركز الخارجة بقيادة كاميليا كمال، أمينة المرأة بالمركز، بتنظيم الفاعلية وتوزيع الهدايا على الأطفال المشاركين في الندوة، بمناسبة أعياد الطفولة، في جو من الفرح والتفاعل.

ندوة ثقافية تفاعلية مع الطلاب

تناولت الندوة العديد من الموضوعات الصحية المهمة المتعلقة بالأطفال، حيث تم تقديم محاضرة شاملة عن كيفية وقاية الأطفال من أمراض الشتاء، مثل الأنفلونزا ونزلات البرد الحادة. وتضمنت الندوة أيضًا مناقشة مفتوحة مع الطلاب، حيث وجهت لهم أسئلة ثقافية ترتبط بمحتوى الندوة حول أهمية تناول الغذاء الصحي، والاهتمام بالنظافة الشخصية، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة في فصل الشتاء لتجنب العدوى.

وقد تخللت الندوة بعض العروض المميزة من الطلاب، الذين قدموا مواهبهم في الشعر والغناء، مما أضاف أجواء من الحماسة والحيوية للمناسبة، بحضور المعلمات الذين شاركوا في تشجيع الطلاب. وفي ختام الفعالية، تم توزيع جوائز وهدايا على الطلاب المتميزين في العروض الثقافية، إضافة إلى توزيع الهدايا على الأطفال من المشاركين في الفعالية.

تصريحات قيادات الحزب:

وفي تصريح للدكتورة رغدة نجاتي، أمينة المرأة بحزب مستقبل وطن في الوادي الجديد، أكدت على حرص الحزب الدائم على تقديم الدعم الكامل للمجتمع المحلي، خصوصًا في ما يتعلق بالصحة العامة والنشء، الذي يُعد عماد المستقبل. وقالت: "صحة الطفل تُمثل أولوية كبيرة لدينا، ونحن نعمل بكل جهد لنشر التوعية حول كيفية وقاية أطفالنا من الأمراض الموسمية، خاصة في فصل الشتاء، إن التربية السليمة والرعاية الصحية للأطفال هما الأساس لبناء مجتمع قوي ومستقبل أفضل."

تناولت الدكتورة رغدة خلال الندوة بالشرح أهمية تقديم المعلومات الصحية البسيطة والمباشرة للأسر، مثل أهمية ارتداء الملابس الدافئة، والتغذية السليمة، وشرب السوائل الدافئة، والابتعاد عن الأماكن الملوثة لتفادي الأمراض التنفسية التي تزداد في موسم الشتاء.

كما استعرضت رغدة، عدة موضوعات خلال الندوة وهي:

أهمية التغذية السليمة وأثرها على صحة الطفل.

كيفية الوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا.

أهمية ممارسة الرياضة بانتظام.

طرق الحفاظ على النظافة الشخصية.

أهمية التطعيمات.

أما كاميليا كمال، أمينة المرأة بمركز الخارجة، فقد أكدت في تصريح خاص على أهمية دور الأمانة في دعم الطلاب داخل المدارس، خاصة في مناطق مثل الخارجة، التي تشهد تقلبات مناخية تؤثر بشكل كبير على صحة الأطفال.

وقالت: "نحن في أمانة المرأة بمركز الخارجة حريصون على تنظيم الأنشطة الصحية والتعليمية التي تهدف إلى رفع الوعي الصحي بين تلاميذ المدارس وأسرهم، ونستمر في جهودنا لدعم الصحة العامة والحفاظ على بيئة مدرسية آمنة."

أبرز النصائح للوقاية من أمراض الشتاء

تضمنت الندوة تقديم مجموعة من النصائح الطبية التي تساهم في حماية الأطفال من أمراض الشتاء، وهي:

الحرص على النظافة الشخصية: غسل اليدين بشكل دوري، خاصة بعد العطس أو السعال.

التغذية السليمة: تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات مثل الفواكه والخضروات الطازجة لتعزيز المناعة.

الملابس الدافئة: ارتداء ملابس قطنية دافئة في الأيام الباردة لحماية الأطفال من الإصابة بنزلات البرد.

شرب السوائل الدافئة: تناول مشروبات دافئة مثل الحساء والشاي يساعد على تعزيز المناعة ومكافحة الأمراض الشتوية.

الراحة والنوم الجيد: الحرص على نوم الأطفال لفترات كافية لتمكين الجسم من مقاومة الأمراض.

التنسيق والتنظيم

جرى تنفيذ هذه الفاعلية بتنسيق مع أمانة مركز الخارجة بقيادة عبد الحميد منصور، أمين الحزب بمركز الخارجة، الذي أشرف على سير الفاعلية بشكل عام، وتوفير كافة اللوجستيات اللازمة لإنجاح الندوة.

في الختام، أعربت أمينة المرأة بالحزب عن عزمها المستمر في تنظيم المزيد من الفعاليات التثقيفية والخدمية التي تخدم أبناء الوادي الجديد، وتدعم تنمية المجتمع في جميع المجالات.

جانب من ندوة عن صحة الطفل بقرية الجزائر بمركز الخارجة (3)

جانب من ندوة عن صحة الطفل بقرية الجزائر بمركز الخارجة (4)

جانب من ندوة عن صحة الطفل بقرية الجزائر بمركز الخارجة (5)

جانب من ندوة عن صحة الطفل بقرية الجزائر بمركز الخارجة (6)

جانب من ندوة عن صحة الطفل بقرية الجزائر بمركز الخارجة (7)

جانب من ندوة عن صحة الطفل بقرية الجزائر بمركز الخارجة (1)