مائدة مستديرة لدعم الصحة الإنجابية ومكافحة ختان الإناث وزواج الأطفال بالبحيرة

نظم فرع المجلس القومي للطفولة والأمومة بمحافظة البحيرة، برئاسة الدكتورة أمل زكريا قطب، مائدة مستديرة لدعم حقوق الصحة الإنجابية ومكافحة العادات الإجتماعية الضارة مثل ختان الإناث وزواج الأطفال.

وحضر اللقاء، كامل غطاس السكرتير العام المساعد للمحافظة، يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم، الدكتور السيد عبد الجواد– وكيل وزارة الصحة، الدكتورة هالة أحمد، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، الدكتور السيد عبد المجيد، وكيل وزارة الأوقاف، الدكتور بشارة عبد المالك، عضو المجلس القومي للمرأة بالبحيرة، الدكتور صالح السيد، مقرر فرع المجلس القومي للسكان.

وتضمن اللقاء عرض أنشطة المشروع وعرض الجهود المبذولة من عام 2020 إلى 2024 في التصدي لقضايا الصحة الإنجابية، والحد من زواج الأطفال وختان الإناث.

كما تم مناقشة التحديات والحلول وتناول المشكلات التي تواجه المجتمع وكيفية معالجتها بمشاركة الجهات التنفيذية والمجتمعية وكذا وضع آليات استدامة والعمل على إنشاء بروتوكول مشترك يضمن استمرارية الجهود وتحقيق أهداف المشروع.

واختتم اللقاء بتوصيات تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجهات المعنية والجمعيات الشريكة، والتوسع في المبادرات المجتمعية التي تدعم الصحة الإنجابية وتحد من العنف القائم على النوع الاجتماعي.