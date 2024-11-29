مصرع وإصابة 29 شخصا في حادث إطلاق نار شمال غربي باكستان

أعلنت الشرطة الباكستانية اليوم /الجمعة/ مصرع 12 شخصا وإصابة 17 أخرين في حادث إطلاق نار بمنطقة "كورام" بإقليم "خيبر بختونخوا" الواقع شمال غربي البلاد. وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية أنه في ظل تكرار حوادث إطلاق النار بالمنطقة، قامت السلطات بتعليق خدمات الإنترنت الهواتف المحمولة، وإغلاق الطريق السريع الرئيسي "بيشاور-باراتشينار"؛ مما تسبب في تعلق حركة التجارة مع أفغانستان المجاورة.

وأشارت القناة إلى أن الوضع لا يزال متوترا في منطقة "كورام"، فيما تحاول قوات الأمن استعادة الهدوء.

وتشهد باكستان ارتفاعا ملحوظا في الهجمات المسلحة منذ عودة حركة "طالبان" إلى السلطة في أفغانستان في عام 2021.. ويتم الإبلاغ عن معظم الهجمات في المقاطعات الباكستانية الحدودية وأبرزها "خيبر بختونخوا" و"بلوشستان".

