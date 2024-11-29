وجبة منتهية الصلاحية.. النيابة تستعلم عن اصابة 4 شخاص من أسرة واحدة بتسمم بـ6 أكتوبر

امرت جهات التحقيق بالجيزة، بالاستعلام عن الحالة الصحية لـ 4 اشخاص من أسرة واحدة، اثر اصابتهم بحالة تسمم لتناولهم وجبة غذائية منتهية الصلاحية بمساكن دهشور التابعة لمدينة 6 اكتوبر، وامرت لجنة طبية بفحص الوجبة الذي يشتبه في تسممها للتأكد من سميتها من عدمه، وطلبت تحريات اجهزة الامن حول الواقعة.

البداية بأخطار تلقته الادارة العامة لمباحث الجيزة – قطاع اكتوبر، من إدارة شرطة النجدة بوجود حالات إغماء بمساكن دهشور.

وعلى الفور انتقلت قوة امنية الى محل البلاغ وتبين من خلال الفحص إصابة 4 من أسرة واحدة باشتباه تسمم إثر تناولهم وجبة غذائية، ونقلهم إلى المستشفى للعلاج.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.