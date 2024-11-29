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الجمعة 29 نوفمبر 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

افتتاح مسجد الشيخ إبراهيم العتيق بدراو و172 مسجدًا جديدًا بأسوان

افتتاح مسجد الشيخ
افتتاح مسجد الشيخ إبراهيم العتيق بمركز دراو
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أناب اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان السكرتير العام اللواء أيمن الشريف لإفتتاح مسجد الشيخ إبراهيم العتيق بمركز دراو ، وحضر الإفتتاح فضيلة الشيخ سمير خليل وكيل وزارة الأوقاف والذى ألقى خطبة الجمعة بعنوان " الحياء كخير كله " ، فضلاً عن القيادات البرلمانية والدينية والتنفيذية والمجتمعية.

172 مسجدًا جديدًا بأسوان

وتجدر الإشارة إلى أنه جارى إستكمال إفتتاح العديد من المساجد الجديدة والتى وصل عددها حتى الآن إلى 172 مسجداً على مستوى مدن ومراكز المحافظة وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان .

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