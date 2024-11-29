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الجمعة 29 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الهند: تلقي مدرسة خاصة في العاصمة نيودلهي تهديدا الكترونيا بوجود قنبلة

الشرطة الهندية
الشرطة الهندية
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أعلنت السلطات الهندية تلقي مدرسة خاصة في منطقة "روهيني" بالعاصمة "نيودلهي" اليوم /الجمعة/ رسالة تهديد عبر البريد الإلكتروني تفيد بوجود قنبلة بها. 

وذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية أن فرقا تابعة للشرطة والإطفاء وإبطال مفعول القنابل هرعت إلى موقع الحادث على الفور، حيث قامت بفحص مبنى المدرسة بالكامل إلا أنه لم يتم العثور على أي شيء مشبوه، وفتحت الشرطة تحقيقا من أجل تحديد هوية مرسل هذه الرسالة التهديدية.


وكانت العديد من المدارس والفنادق والمنشآت الأخرى في أنحاء مختلفة في الهند قد تلقت خلال الفترة الماضية رسائل تهديد بوجود قنابل، والتي ثبت فيما بعد عدم صحتها.
 

نيودلهي روهيني قنبلة