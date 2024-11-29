بالأسماء.. الفائزون بانتخابات اتحاد الطلاب في جامعة دمنهور

أعلنت جامعة دمنهور برئاسة الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس الجامعة، نتيجة المرحلة الأخيرة للانتخابات الطلابية بجامعة دمنهور للعام الجامعي 2025/2024، وفقاً للجدول الزمني المعتمد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي أسفرت عن فوز الطالب حازم عقدة بكلية التجارة بمنصب رئيس إتحاد طلاب جامعة دمنهور، والطالبة سارة السيد بكلية الطب البيطري بمنصب نائب رئيس الاتحاد.

الفائزون بانتخابات اتحاد الطلاب في جامعة دمنهور

وأسفرت النتائج النهائية عن فوز كل من :

الطالب / محمود حسب النبي "كلية الزراعة" أمين لجنة الأسر العليا.

الطالبة / مريم عزمي "كلية التمريض" أمين مساعد لجنة الأسر العليا.

الطالبة / رحمة زكريا "كلية التجارة" أمين اللجنة الاجتماعية العليا.

الطالبة/ أسماء محمود "كلية الآداب" أمين مساعد اللجنة الاجتماعية العليا.

الطالبة / أمنية صميدة " كلية التمريض" اللجنة الرياضية العليا.

الطالب / محمد دنيا "كلية الطب البيطري" أمين مساعد اللجنة الرياضية العليا.

الطالبة / رحمة جابر "كلية التربية" أمين اللجنة الثقافية العليا.

الطالبة / أسماء رجب "كلية العلوم" أمين مساعد اللجنة الثقافية العليا.

الطالبة / إسراء محي الدين "كلية الصيدلة" أمين اللجنة الفنية العليا.

الطالبة / فاطمة جبريل "كلية التربية" أمين مساعد اللجنة الفنية العليا.

الطالبة / آية أيمن "كلية الزراعة" أمين لجنة الجوالة والخدمة العامة العليا.

الطالب / زياد أحمد "كلية التربية" أمين مساعد لجنة الجوالة العليا.

الطالبة / آلاء بهنسي "كلية الطب البيطري" أمين اللجنة العلمية العليا.

الطالبة / سهيلة حمزة "كلية العلوم" أمين مساعد اللجنة العلمية العليا.

من جانبه هنأ الدكتور إلهامي ترابيس، الطلاب الفائزين عقب إعلان نتيجة الانتخابات، مقدما جزيل الشكر لاتحاد الطلاب السابق على جهودهم المبذولة خلال العام الماضي، مؤكداً دعم الجامعة لاتحاد الطلاب الجديد، معرباً عن سعادته بالنماذج المشرفة من أبنائه الطلاب ممثلي الاتحاد، متمنياً لهم التوفيق، مطالباً إياهم أن يعملوا على قلب رجل واحد لرفعة وتقدم الجامعة وخدمة زملائهم الطلاب.

وأكد ترابيس أن جامعة دمنهور، شهدت تجربة ديمقراطية حرة للممارسة الانتخابية، لافتاً إلى أن انتخابات الاتحادات الطلابية تعد الخطوة الأولى لتكوين شخصية الطلاب، وتعد المدرسة الأولى للديمقراطية وممارسة العمل العام، حيث تتيح للطلاب فرصة حقيقية للمشاركة في صنع القرار وإدارة شئونهم الجامعية، وتأهيلهم ليكونوا قادة المستقبل من أجل المشاركة في تنمية المجتمع بفاعلية، مؤكداً أن الأنشطة الطلابية تساهم في اكتشاف المواهب وتنمية الإبداع وتعزيز روح المبادرة والعمل الجماعي لدى الطلاب، مطالباً اتحاد الطلاب الجديد بتحمل المسؤولية لخدمة المجتمع الطلابي والارتقاء بمنظومة الأنشطة الطلابية والخدمية بمختلف كليات الجامعة.

وأشاد رئيس جامعة دمنهور بالمشاركة الواسعة لطلاب وطالبات الجامعة في التصويت بالانتخابات بمختلف كليات الجامعة وسط حزمة من الإجراءات والتدابير وفقا للوائح المنظمة، وفي إطار من الحرية والشفافية واحترام التقاليد والأعراف الجامعية، دون أية خرق أو تجاوز للقواعد الجامعية، موجها الشكر للدكتور ماجد شعلة ـ نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء ووكلاء الكليات والإدارة العامة لرعاية الطلاب برئاسة الدكتور محمد عشري وممثلي رعاية الطلاب بالكليات لجهودهم المبذولة لخروج العملية الانتخابية بشكل مشرف.

من جانبه، أوضح الدكتور ماجد شعلة أن الانتخابات تمت بصورة هادئة، لافتاً إلى الإقبال الكبير الذي شهدته الانتخابات الطلابية، مؤكداً حرص جامعة دمنهور برئاسة الأستاذ الدكتور إلهامي ترابيس على دعم الجامعة للأنشطة الطلابية نظراً لأهميتها ودورها الفعال في تشكيل الشخصية المتكاملة للطلاب وصقل مهاراتهم وإبراز مواهبهم وإعداد كوادر قيادية للمستقبل.