دراسة تكشف عن إبطاء آثار الشيخوخة وحماية صحة الدماغ والجسم

أعلنت دراسة حديثة عن اكتشاف علمي قد يغير من فهمنا لعملية الشيخوخة وطول العمر.

وأظهرت الدراسة التي أجراها باحثون من كلية الطب بجامعة واشنطن في "سانت لويس" أن هناك اتصالا قويا بين الدماغ والأنسجة الدهنية في الجسم يلعب دورا حيويا رئيسيا في تحفيز إنتاج الطاقة ويؤثر ذلك بصورة مباشرة على عملية الشيخوخة.

حلقة تغذية راجعة بين الدماغ والدهون

وأضاف الباحثون عن حلقة تغذية راجعة بين الدماغ ودهون الجسم، وهي عملية تساعد في الحفاظ على التوازن الداخلي للجسم، كما تساهم بدور قوي في تنظيم الطاقة.

وأظهرت النتائج أن هذه الحلقة تعمل علي تباطوء تقدم العمر، مما يؤدي إلى حدوث خلل في الإشارات الجزيئية والكهربائية التي تشمل عمل الأعضاء بصورة سليمة .

الدراسة في مجلة "سيل ميتابوليزم"

ونشرت الدراسة في مجلة "سيل ميتابوليزم"، وتعمقت في فهم العملية البيولوجية التي تنظم العمر.

وقام الباحثون بدراسة تأثير هذه الحلقة على فئران التجارب، واكتشفوا أن تحفيز خلايا عصبية محددة في منطقة معينة داخل الدماغ ، تسمى المنطقة تحت المهاد البطني الأوسط ، يمكن أن يحسن من عملية إنتاج الطاقة في الجسم.

تجربة مثيرة

في التجربة التي أجراها الفريق، قام العلماء بتعديل الجيني للفئران بحيث يبقى الاتجاه العصبي بين الدماغ والدهون نشطا حتى بعد بلوغ الفئران سن متأخر .

وأصبحت النتائج مذهلة لأن هذه الفئران أظهرت نشاطا بدنيا أكبر، وتأخر في علامات الشيخوخة، وعاشت لفترة أكبر مقارنة بالفئران التي لم يتم تفعيل هذا المسار لديها.

التفسير العلمي

عندما يتم تنشيط هذه الخلايا العصبية في الدماغ، يتم إرسال إشارات إلى الأنسجة الدهنية لتحفيزها على إطلاق الطاقة، وبالتالي توفير وقود خلوي يساعد على النشاط البدني.

كما تفرز الأنسجة الدهنية بروتين مهم يسمي ب "eNAMPT"، الذي يعود إلى الدماغ، مما يحفز وظائفه بصورة أكبر.

وأوضح الدكتور شين-إيتشيرو إيمائي، مكتشف الدراسة، أن هذا الاكتشاف يعد تطورا كبيرا في مجال أبحاث الشيخوخة، خاصة أن محاولات تمديد العمر في الدراسات السابقة كانت تقتصر على كائنات حية بسيطة مثل الديدان والذباب.

تفتح هذه النتائج آفاقا جديدة في مجالات الطب والأبحاث حول كيفية التأثير على عملية الشيخوخة، مما قد يؤدي إلى تطوير طرق للحفاظ على هذا المسار العصبي المهم مع تقدم العمر وبالتالي إبطاء آثار الشيخوخة.

قد تكون هذه الدراسة نقطة تحديث أعمق لكيفية تأثير الدماغ على صحتنا وطول عمرنا، وتعطي الأمل في إيجاد طرق لحماية صحة دماغ وجسم الانسان لأطول وقت ممكن .