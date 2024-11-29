بروتوكول بين نقابة البترول و"كارجاس" لتقسيط تكلفة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

أعلنت النقابة العامة للعاملين بالبترول، برئاسة المحاسب عباس صابر، عن تفاصيل بروتوكول التعاون بين شركة كارجاس لتقسيط تكلفة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، وعرض الاسعار المقدم للعاملين داخل قطاع البترول، وانظمة التقسيط لتكلفة التحويل والتى تستمر علي مدار ٣ سنوات بدون فائدة وتشمل هذة الاسعار ضريبة القيمة المضافة، والمصاريف الإدارية.

وأوضح عباس صابر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، أن البرتوكول الذى تم بين النقابة وشركة كارجاس، يأتى تماشيا مع توجيهات وزارة البترول، نحو التحول لاستخدام الغاز الطبيعي للمحافظة علي البيئة وتقليل الفاتورة الاستيرادية للمنتجات البترولية وتخفيف الاعباء عن العاملين، من خلال تيسيرات للمواطنين و تقديم مختلف عوامل الجذب لحائزي السيارات لاستخدام الغاز الطبيعي خاصة بعد توافر وانتشار المحطات ومراكز التحويل والصيانة بجميع محافظات الجمهورية. حيث ينص البروتوكول علي تقسيط تكلفة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى للعاملين داخل قطاع البترول من خلال أنظمة تقسيط متنوعة ومرنة بدون فوائد للعاملين واقل تكلفة من العروض الاخرى.

وأشار رئيس النقابة، ان هناك أكثر من 200 الف عامل سيستفيدوا من البروتوكول، داخل قطاع البترول ، بالإضافة إلى تقديم شركة كارجاس الوكيل الحصري لزيوت شركة bp العالمية عروض مميزة لمنتجات زيوت البنزين "ﭬيسكو Visco".

وأضاف رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، ان التقديم للاستفادة من العرض من خلال استمار تحويل وتركيب الغاز للسيارات من النقابة العامة للعاملين بالبترول، او من خلال اللجان النقابية بالشركات من خلال استيفاء البيانات المطلوبة بالاستمارة.

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