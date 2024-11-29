"صور جوجل" تطلق تصميمًا جديدًا لمستخدمي "iOS" يشمل تغييرًا في زر "ذكريات"

أعلنت خدمة "صور غوغل" (Google Photos) عن إدخال تعديل جديد على واجهتها لمستخدمي نظام "iOS"، يتضمن تغييرات محدودة على مستوى التصميم.



من أبرز هذه التعديلات تغيير اسم زر "Memories" (ذكريات) ليصبح "Moments" (لحظات)، كما سيتم نقل هذا الزر إلى داخل قائمة "Collections" (مجموعات). وبالتالي، سيتم تقليص الخيارات في الشريط السفلي لتشمل "Photo" و"Collections" و"Search" فقط.



وبذلك، سيُتيح زر "Moments" للمستخدمين الوصول إلى صورهم المرتبة حسب أفضل اللحظات، مع إمكانية إضافة تفاصيل والبحث عن الصور ومشاركتها مع الآخرين.



يُذكر أن زر "Memories" قد تم إدخاله في أغسطس 2023 بهدف ترتيب وتنظيم الصور تلقائيًا.