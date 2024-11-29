مصرع شابين وإصابة ثالث في انقلاب سيارة نقل بالوادي الجديد

لقى شابان مصرعهما، فيما أصيب ثالث في حادث مروري، اليوم الجمعة، بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد حامد مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثتين ومصاب لمستشفى الداخلة العام.

تبين انقلاب سيارة ربع نقل بطريق " شرق العوينات – الداخلة " بمنطقة الكيلو 170 من مركز الداخلة أسفر عن مصرع كل من شعبان محمود محمد عبد العزيز، 24 عامًا ومقيم بمحافظة الإسماعيلية، سعيد محمد جلال أحمد، 20 عامًا، ومقيم محافظة الإسماعيلية، فيما أصيب عبد الرحمن محمود سليمان، 30 عامًا، ومقيم بمحافظة الإسماعيلية.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المتوفيين والمصاب لمستشفى الداخلة العام، وجرى إيداع جثث المتوفين بمشرحة مستشفى الداخلة العام فيما جرى نقل المصاب لقسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى لتلقي العلاج وجرى تحويله لمستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج.

انتقلت معدات الوحدة المحلية لمركز الداخلة وإدارة المرور بالمركز لرفع آثار الحادث من طريق " شرق العوينات – الداخلة "، وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها فيما تحرر محضر بالحادث وأخُطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق