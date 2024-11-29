10 ديسمبر.. الجنايات تستكمل محاكمة متهمي "داعش كرداسة الثانية"

تستكمل محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، محاكمة 13 متهما، فى القضية المعروفة إعلاميا بخلية داعش كرداسة الثانية، والتي تحمل رقم 16663 لسنة 2023 جنايات كرداسة، وذلك بجلسة 10 ديسمبر .

وجهت النيابة للمتهمين تهم تأسيس جماعة ارهابية بغرض الإخلال بسلامة المجتمع وتعريض مصالحة وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.