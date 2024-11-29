لمرضى الكوليسترول.. 5 بذور طبيعية مفيدة لصحة القلب والجسم

تُعد البذور من أكثر الأغذية فائدة لصحة الإنسان، خاصةً لأولئك الذين يعانون من ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار (LDL) في الدم، حيث تمتاز بتركيبتها الغنية بالعناصر الغذائية التي تسهم في تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية.

فوائد البذور لصحة الجسم

وفقاً للدكتورة ناتاليا بالوبانوفا، رئيسة قسم البيولوجيا العامة والصيدلة في جامعة سينيرجي الروسية، تحتوي البذور على مكونات تجعلها غذاءً مثالياً لتقوية الجهاز العضلي، تحسين الدورة الدموية، وتحفيز وظائف الجهاز الهضمي. كما أنها تساهم في تحقيق التوازن الحمضي القاعدي في الجسم.

وأشارت بالوبانوفا إلى أن هذه البذور تعزز إنتاج حمض التربتوفان، وهو حمض أميني يساعد الجسم على إنتاج هرمونات السعادة، مما يحسن الحالة المزاجية ويخفف التوتر.

5 بذور مفيدة لصحة الكوليسترول

بحسب تقرير نشره موقع India، فإن هناك خمس بذور رئيسية أثبتت فعاليتها في تقليل مستويات الكوليسترول السيئ، وتعزيز صحة القلب والجسم بشكل عام:

1. بذور الكتان

تتميز بذور الكتان بمحتواها الغني بأحماض أوميغا-3 الدهنية والألياف، مما يجعلها خياراً ممتازاً لخفض مستويات الكوليسترول الضار وتحسين صحة القلب.

2. بذور الشيا

هذه البذور الصغيرة غنية بالألياف وأحماض أوميغا-3، ولها دور فعّال في تقليل ضغط الدم والكوليسترول السيئ.

3. بذور اليقطين (اللب الأبيض)

تُعد بذور اليقطين مصدراً رائعاً لمضادات الأكسدة والألياف والدهون الصحية، مما يساعد في تقليل مستويات الكوليسترول وتعزيز صحة الأوعية الدموية.

4. بذور دوار الشمس

تعمل هذه البذور على تحسين صحة القلب من خلال تقليل مستويات الكوليسترول الضار، بفضل احتوائها على الألياف والدهون الصحية، إلى جانب الزنك وفيتامين E.

5. بذور الكينوا

تعتبر الكينوا مصدراً كاملاً للبروتين والألياف، وهي تساهم في خفض مستويات الكوليسترول وتحسين وظائف القلب بشكل عام.

نصائح لتناول البذور

• يمكن إضافة هذه البذور إلى السلطات، الزبادي، أو العصائر لزيادة قيمتها الغذائية.

• يُفضل تناولها بشكل طبيعي دون ملح أو إضافات، لضمان أقصى استفادة صحية.

• الانتظام في تناول هذه البذور يسهم في تحقيق فوائدها على المدى الطويل.

لماذا تُعتبر البذور حلاً طبيعياً؟

تُعد البذور خياراً مثالياً، ليس فقط لأنها تخفض الكوليسترول، بل لأنها تُعزز مناعة الجسم، تحسن المزاج، وتدعم الجهاز الهضمي. لذا، فإن دمجها ضمن نظام غذائي صحي يمكن أن يكون خطوة فعّالة نحو تحسين الصحة العامة والوقاية من الأمراض المزمنة