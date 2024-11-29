الخارجية المصرية: مصر تنظم مؤتمرا وزاريا دوليا لتعزيز الاستجابة الإنسانية بغزة 2 ديسمبر

كشفت وزارة الخارجية المصرية أن مصر ستنظم في 2 ديسمبر المقبل مؤتمرا وزاريا دوليا لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة وحشد الدعم الدولي لتقديم المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، اليوم الجمعة.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية، تضامن مصر الكامل مع الشعب الفلسطيني ونحيي صمود شعبه الباسل أمام الانتهاكات الممنهجة التي يرتكبها الاحتلال ضده على مرأى ومسمع المجتمع الدولي.

وتابعت الخارجية أنه يجب تكاتف الجهود الدولية لإنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية، وتحقيق تطلعات وآمال الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

واشارت الى أنه يجب الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة والنفاذ الكامل وغير المشروط للمساعدات الإنسانية.