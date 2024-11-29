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الجمعة 29 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

وزارة الشباب تعلن حصول ماراثون زايد الخيري علي رعاية رئيس الجمهورية

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
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أعلنت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور اشرف صبحي عن حصول النسخة التاسعة من ماراثون زايد الخيري علي رعاية السيد رئيس الجمهورية، والذي سيتم تخصيص العائد منه 57357، ويُقام بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي وتراي فاكتوري في العاصمة الإدارية الجديدة 27 ديسمبر القادم.

يأتي هذا الإعلان بعد نجاح باهر شهدته النسخ السابقة من الماراثون، حيث شارك الآلاف من الرياضيين والمشاركين من مختلف الفئات العمرية والمستويات الاجتماعية.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حصول ماراثون زايد في نسخته التاسعة علي رعاية السيد الرئيس للمرة الثالثة علي التوالي، يأتي استمرار لدعم القيادة السياسية للمنظومة الرياضية بشكل متواصل علي مختلف الأصعدة، وتعزيزاً للقيم الرياضية والتضامن المجتمعي من خلال دعم الفعاليات الرياضية التي تعزز الصحة وتعزز التواصل بين أفراد المجتمع.

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