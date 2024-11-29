محافظ جنوب سيناء يجتمع مع رئيسي الأوبرا والفنون الشعبية.. صور

اجتمع اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، مع الدكتورة لمياء زايد رئيس دار الأوبرا المصرية، ورئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية الفنان تامر عبدالمنعم، للاتفاق على إقامة حفلات بمدينة شرم الشيخ في الفترة المقبلة على خشبة المسرح الروماني، وأيضا بالصالة الأوليمبية المغطاة وطريق السلام بالمدينة.

يأتي ذلك ضمن مبادرة الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة بالخروج إلى المحافظات المصرية بالأنشطة الفنية المتميزة لجذب السائحين وتعريفهم على التراث والثقافة المصرية.

ومن المفترض أن يعتمد الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة الأجندة عقب عودة رئيسي دار الأوبرا المصرية والبيت الفني للفنون الشعبية من شرم الشيخ غدا.

من جهة أخري تفقد رئيس البيت الفني للفنون الشعبية المسرح الروماني بشرم الشيخ، مساء أمس الخميس، وعقد اجتماعا مطولا مع ملاكه المخرج شاكر عبداللطيف، والفنان أحمد شاكر، وتم الإتفاق خلال الاجتماع على كافة اللوجيستيات المطلوبة، التي من المفترض أن يتم الاعلان عن جدول النشاط خلال أيام، وذلك عقب اعتماد وزير الثقافة له.

جدير بالذكر أن الفنانة إيناس عبدالعزيز مدير عام فرقة رضا، والمخرج المنفذ محمد عمر مدير خشبة مسرح البالون، قد رافقا رئيس البيت الفني للفنون الشعبية في زيارته لمدينة شرم الشيخ.