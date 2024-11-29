فوز حسام الدين مصطفى برئاسة للجنة البارالمبية المصرية حتى 2028

احتفظ الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، بمنصبه بعد فوزه في انتخابات مجلس الإدارة للدورة الانتخابية 2024-2028، والتي جرت اليوم الجمعة.

وحصل الدكتور حسام الدين مصطفى على 7 أصوات، مقابل 6 لمنافسه الدكتور أحمد عوين.

وحسمت المهندسة أمل مبدى منصب نائب الرئيس بعد حصولها على 9 أصوات، مقابل 4 لمنافسها الدكتور أحمد آدم.

وفاز الدكتور أشرف العجيلي بمنصب أمين الصندوق بعد حصوله على 8 أصوات، مقابل 5 لمنافسه عماد رمضان.

وفاز بمقاعد العضوية: إبراهيم أمين، وإيهاب حسنين، ومحمد يحيى يوسف، ورامي عبد الحميد.