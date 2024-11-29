بمشاركة 40 شركة غذائية.."تركيا" ضيف شرف معرض فوود أفريكا في دورته لعام 2024

تشارك دولة تركيا كضيف شرف المعرض لهذا العام وذلك ضمن 15 جناحا وطنيا مشاركا بالمعرض، حيث يعد الجناح التركى هو أكبر الأجنحة المشاركة باجمالى مساحة تتعدى الـ 1000متر مربع، فى اطار فعاليات الدورة التاسعة للمعرض التجارى الدولى للأغذية والمشروبات "فوود افريكا" والمقرر انطلاقها يوم الثلاثاء المقبل.

تأتى المشاركة التركية الواسعة فى دورة هذا العام من المعرض تتويجاً للزيارة الناجحة التى قام بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدولة تركيا خلال شهر سبتمبر الماضى - والتى تعد أول زيارة لرئيس مصرى لتركيا منذ 12 عاما – حيث شهدت توقيع 17 اتفاقية جديدة لتعزيز التعاون الاستراتيجى المشترك بين البلدين فى مختلف المجالات وبصفة خاصة العلاقات الاقتصادية .

وتشهد العلاقات التجارية بين مصر وتركيا تطوراً ملحوظاً، حيث تعد تركيا من أهم الشركاء التجاريين لمصر حيث يصل حجم التبادل التجارى بين البلدين نحو 10 مليارات دولار حاليا ويستهدف زيادتها لتصل الى 15 مليار دولار فى غضون الـ 5 سنوات المقبلة

وفى هذا الاطار أوضحت داليا قابيل المدير التنفيذى لشركة كونسبت لتنظيم المعارض والمؤتمرات – الشركة المنظمة لمعرض فوود افريكا – أن الجناح التركى سيشهد مشاركة أكثر من 40 عارضا من قطاعات غذائية مختلفة أهمها الحلويات ، الفواكه المجففة ، منتجات الاجبان ، الزيتون ، منتجات اللحوم ، الحاصلات الزراعية ، كما سيشهد الجناح عقد لقاءات للشركات التركية مع كبار المشترين الدوليين خلال ايام المعرض ، وكذا لقاءات عمل ثنائية مع اهم المستوردين من الشركات المصرية.

وأشارت قابيل الى أن هذه المشاركة الكبيرة من الجانب التركى تأتى تأكيداً للنجاح الكبير الذى حققه معرض فوود افريكا منذ انطلاقه ليصبح المعرض الأهم فى القارة الافريقية والمعنى بالصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية ، كما انه يؤكد الدور الرائد لمصر فى مجال المعارض الاقليمية والذى يجعلها المنصة التجارية الرئيسية للنفاذ للاسواق العربية والافريقية .

هذا وسوف تنطلق فعاليات المعرض التجاري الدولي التاسع للأغذية والمشروبات "فوود افريكا" والذي تنظمه كونسبت بالتعاون مع هيئة معارض دوسلدورف خلال الفترة من 3 وحتى 5 ديسمبر 2024 بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، وذلك برعاية الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار و التجارة الخارجية.

وبمشاركة دولية من كبرى الشركات العارضة في مجال الصناعات الغذائية تصل الى حوالى 1000 شركة تمثل 39 دولة الى جانب مشاركة 500 مشترٍ دولى يمثلون العديد من دول العالم من أوروبا وامريكا و الشرق الأقصى والدول العربية و 50% منهم من قارة أفريقيا.