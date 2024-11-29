مهرجان مراكش السينمائي ينطلق اليوم الجمعة بحضور نجوم من السينما العالمية

انطلاق مهرجان مراكش الدولي للفيلم، بمدينة مراكش المغربية، اليوم الجمعة، بحضور عدد من مشاهير الفن ومخرجي السينما العالمية، حيث يعرض 70 عملا سينمائيا من 32 دولة.

ويعد مهرجان مراكش من أهم مهرجانات السينما في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويعقد هذا العام دورته الـ21، حيث يعرض لجمهوره أفلاما تتنافس على حصد جوائز الأوسكار.

ويتميز مهرجان مراكش، باختلاف مهرجانات متعددة عالمية مثل فينيسيا وكان وتورنتو، بأنه يتميز بصفة خاصة على المخرجين الصاعدين وأفلام الشرق الأوسط وأفريقيا.

ومن بين المشاركين في فعاليات المهرجان هذا العام نجوم مثل الممثل الأمريكي شون بين والمخرج المكسيكي ألفونسو كوارون والكندي ديفيد كرونينبرج.

ويقول المدير الفني للمهرجان المخرج ريمي بونوم إن ما يميز المهرجان بالطابع الفريد هو قدرته على اجتذاب مواهب جديدة على عكس المهرجانات العالمية الأخرى، مع التركيز على المخرجين الواعدين من المغرب والشرق الأوسط وأفريقيا.

وأضاف: “نوجه اهتماما كبيرا للدول التي لا يتم تمثيلها سينمائيا بصورة كافية ، وندعم المخرجين الذين لهم صوت خاص بهم ويطورون قصة تجري في اتجاه معين، سواء في إيران أو المغرب أو الولايات المتحدة”.