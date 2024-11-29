ads
الجمعة 29 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

مهرجان مراكش السينمائي ينطلق اليوم الجمعة بحضور نجوم من السينما العالمية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

انطلاق مهرجان مراكش الدولي للفيلم، بمدينة مراكش المغربية، اليوم الجمعة، بحضور عدد من مشاهير الفن ومخرجي السينما العالمية، حيث يعرض 70 عملا سينمائيا من 32 دولة.

ويعد مهرجان مراكش من أهم مهرجانات السينما في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويعقد هذا العام دورته الـ21، حيث يعرض لجمهوره أفلاما تتنافس على حصد جوائز الأوسكار.

ويتميز مهرجان مراكش، باختلاف مهرجانات متعددة عالمية مثل فينيسيا وكان وتورنتو، بأنه يتميز بصفة خاصة على المخرجين الصاعدين وأفلام الشرق الأوسط وأفريقيا.

ومن بين المشاركين في فعاليات المهرجان هذا العام نجوم مثل الممثل الأمريكي شون بين والمخرج المكسيكي ألفونسو كوارون والكندي ديفيد كرونينبرج.

ويقول المدير الفني للمهرجان المخرج ريمي بونوم إن ما يميز المهرجان بالطابع الفريد هو قدرته على اجتذاب مواهب جديدة على عكس المهرجانات العالمية الأخرى، مع التركيز على المخرجين الواعدين من المغرب والشرق الأوسط وأفريقيا.

وأضاف: “نوجه اهتماما كبيرا للدول التي لا يتم تمثيلها سينمائيا بصورة كافية ، وندعم المخرجين الذين لهم صوت خاص بهم ويطورون قصة تجري في اتجاه معين، سواء في إيران أو المغرب أو الولايات المتحدة”.

المهرجانات العالمية اليوم الجمعة مهرجان مراكش الدولي للفيلم مهرجان مراكش السينمائي مدينة مراكش المغربية فعاليات المهرجان شمال إفريقيا جوائز الأوسكار دورته الـ21 المغرب السينما العالمية