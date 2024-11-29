نائب رئيس "الرقابة النووية والإشعاعية" يفتتح أعمال ورشة عمل متخصصة حول إعداد تقرير تحليل الأمان للمنشآت الإشعاعية

استضافت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية على مدار يومين أعمال ورشة العمل متخصصة استهدفت تقديم شرخ مفصل حول كيفية إعداد تقرير تحليل الأمان للمنشآت الإشعاعية في المجالات الصناعية والطبية. حيث قدم قطاع أمان المصادر والمنشآت الإشعاعية برئاسة الاستاذ الدكتور محمود على حسن عددا من المحاضرات التوعويّة التفصيلية للسادة الخبراء والمستخدمين المرخص لهم من الهيئة وذلك بهدف توحيد الرؤى حوّل كيفية إعداد تقرير الأمان بشكل شامل يضمن تحقيق أقصى درجات الأمان داخل المنشأة الإشعاعية او خلال ممارسة اي نشاط اشعاعي.

وعلى مدار يومين تم استعراض الاطار القانوني المنظم لدور الخبراء والمستخدمين في المنشآت الإشعاعية، فيما يتعلق بشروط منح التراخيص والاختصاصات المنوطة بهم بموجب القانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ لتنظيم الانشطة النووية والإشعاعية في جمهورية مصر العربية وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وكذلك لائحة إصدار التراخيص الشخصية الصادرة بموجب قرار مجلس ادارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية رقم ٣ لسنة ٢٠٢٢.

وقد تناولت جلسات ورشة العمل اهم متطلبات هيئة الرقابة النووية والإشعاعية لترخيص المنشآت والنشاطات الإشعاعية المختلفة. كما تم تسليط الضوء على الأهداف المختلفة لقطاع امان المصادر والمنشآت الإشعاعية، ومسئوليات خبراء ومسئولي الوقاية الإشعاعية، شرح مثال لتقرير تحليل الأمان، الطرق المنهجية لمراجعة وتقييم تقارير تحليل الأمان الإشعاعي لمنشأة إشعاعية وكذلك لاحد النشاطات الإشعاعية. كما تم مناقشة اهم التحديات التي تواجهها الهيئة وكذلك خبراء ومسئولي الوقاية الإشعاعية للقيام بالمهام المختلفة على أكمل وجه كلا في تخصصه.

وقد ألقى المحاضرات عن قطاع أمان المصادر والمنشآت الإشعاعية بالهيئة كل من الدكتور أحمد أغا، والدكتور احمد صلاح ، والدكتور احمد حسين، والدكتورة إيمان كمال.