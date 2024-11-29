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الجمعة 29 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ختام مشروع "حلي أسوان" لإحياء الحرف اليدوية لتمكين 180 شابًا وفتاة

الحفل الختامى لمشروع
الحفل الختامى لمشروع " حلى أسوان "
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كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، نائبه المهندس عمرو لاشين، بحضور الحفل الختامى لمشروع "حلى أسوان" لإحياء الحرف اليدوية  لتمكين 180 شابا وفتاة من خلال تقديم برنامج تدريبى متخصص لهم فى صناعة الحُلى وفن تشكيل الخرز .

تنفيذ البرنامج يساهم في تحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي

وفى كلمة محافظ أسوان أكد على أن تنفيذ هذا البرنامج يساهم فى تحقيق التمكين الإقتصادى والإجتماعى لهؤلاء الشباب من خلال توفير فرص التدريب لتأهيلهم للتشغيل وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بشكل يخدم الإقتصاد الإبداعى والحفاظ على التراث المصرى وإحياء الفلكلور الثقافى .

وأشار نائب المحافظ إلى أنه بناء على تعليمات محافظ أسوان نعمل جاهدين كأجهزة تنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية للتسويق الجيد لأصحاب المشغولات اليدوية والتراثية والمنتجات البيئية من خلال مشاركتهم فى المعارض على المستوى الدولى والمحلى لتحقيق الدعم والمساندة اللازمة لهم .

لافتاً إلى أن ذلك يتواكب مع ما تشهده الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى من اهتمام ملحوظ بأصحاب المواهب الإبداعية والإبتكارية لتحفيزهم لإقامة مشروعات تساهم فى توفير حياة كريمة وتحسين مستوى المعيشة لهم .

هذا وقد شهدت فعاليات الحفل، وتقديم عرض فلكلورى فنى ، وفيديو تقديمى عن مشروع " حلى أسوان " .

واختتم بقيام نائب المحافظ وممثلى المؤسسات وبنك الإسكندرية بتوزيع الشهادات للمتدربين عقب قيامهم بعرض أعمالهم .

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