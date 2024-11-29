محافظ المنوفية: غلق وتشميع مخزني أدوية مخالفين بشبين الكوم

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على استمرار شن الحملات التفتيشية المفاجئة بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية والرقابية لإحكام الرقابة علي أسواق تـداول الأدويـة الطبيـة واستهداف المتلاعبين في أسعار الأدوية وحجبها داخل المخازن بغرض تعطيش السوق لرفع أسعارها.

حيث نجحت مباحث تموين المنوفية بالاشتراك مع هيئة الدواء المصرية من إستهداف مخزنين غير مرخصين بشبين الكوم، وتمكنت من ضبط 4 آلاف و 860 عبوة دوائية ومضادات حيوية غير متوافرة بالأسواق بالإضافة إلى ضبـط 223 ألفا و 700 مستلزمات طبية، وألف و 505 عبوات محاليل طبية، وتم التحفظ علي 3 آلاف و 200 عبوة دواء منتهية الصلاحية ، هذا وقد تم غلق وتشميع المخزنين وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



من جانبه أكد محافظ المنوفية على تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الطبية والصيدليات ومخازن الأدوية بمراكز ومدن المحافظة لإحكام الرقابة ومنع الممارسات الاحتكارية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.