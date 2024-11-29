تعليم الإسماعيلية يناقش استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الأول

عقد أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، اجتماعا موسعا، مع مديرى الادارات التعليمية، لمتابعة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الأول، والمقرر انطلاقها مطلع يناير المقبل.

أكد وكيل الوزارة على ضرورة تطبيق القرارات واللوائح الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، والتى تضمن انضباط سير العملية الامتحانية بشكل منظم ودقيق، وتوفير جو هادئ للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويُسر.

وشدد على اتخاذ كافة الاجراءات التي تمنع طرق الغش المختلفة في الامتحانات ، و منها منع اصطحاب الهواتف المحمولة للمراقبين والملاحظين وكل القائمين علي الامتحانات داخل اللجان، فضلًا علي تكثيف إجراءات منع اصطحاب الطلاب للهواتف، ووجَّه بتشكيل غرف عمليات فرعية بكل إدارة تعليمية من أجل متابعة عملية الامتحانات، والتواصل مع غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، من أجل حل أى مشكلات طارئة بشكل فوري.





ونبه وكيل وزارة التعليم في محافظة الإسماعيلية، على ضرورة مواصلة الانضباط داخل المدارس والمتابعة بشكل يومي لنسب حضور الطلاب مشددا على أهمية مواصلات الزيارات الميدانية لمتابعة العملية التعليمية بالمدارس وتسجيل غياب الطلاب بكل دقة وتطبيق لائحة الانضباط المدرسي.

من ناحية أخرى أعلن أيمن موسى إطلاق مبادرة لتشجير و تجميل المدارس بتعليم الإسماعيلية و الاهتمام بالنظافة العامة ، بهدف غرس السلوك الإيجابى لدى الطلاب للحفاظ على البيئة ، مؤكدا على أهمية تفعيل المبادرات الهادفة إلى تحسين بيئة المدارس وزيادة التفاعل المجتمعي داخل المؤسسات التعليمية ، ووجه بتنظيم ندوات فى المدارس لتفعيل المبادرة والتوعية بأهميتها للحفاظ على البيئة .