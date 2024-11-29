مسؤول أمني سوري: تعزيزات عسكرية للجيش وصلت إلى حلب

وصلت تعزيزات عسكرية إلى مدينة حلب شمال سوريا يوم الجمعة، وفقاً لما أفاد به مصدر أمني سوري لوكالة "فرانس برس"، بهدف التصدي لهجوم واسع تشنه مجموعات مسلحة ضد قوات الحكومة.

وأشار المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إلى وقوع "معارك واشتباكات عنيفة في منطقة غرب حلب"، مؤكداً أن هذه الاشتباكات "لم تصل بعد إلى حدود المدينة".

وصل مقاتلو هيئة تحرير الشام والفصائل المتحالفة معها، يوم الجمعة، إلى أطراف مدينة حلب، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

و أمرت الفصائل المسلحة أمرت سكان الأحياء الغربية من حلب بالإخلاء الفوري تمهيدا لاقتحامها. حسب ما ذكرته سكاى نيوز

وتشهد الأحياء الغربية لمدينة حلب، مثل حلب الجديدة والفرقان والحمدانية وجمعية الزهراء، موجة نزوح واسعة نحو مناطق داخل المدينة وخارجها.

من جانبها، أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) بمقتل أربعة مدنيين، بينهم طالبان، يوم الجمعة جراء قصف بقذائف أطلقته ما وصفتها بـ"التنظيمات الإرهابية" على المدينة الجامعية في حلب.