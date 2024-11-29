بدء تفعيل ميكنة مراكز الوقاية من مرض السعار بالإسماعيلية

أعلنت مديرية الصحة في محافظة الإسماعيلية، عن بدء تفعيل ميكنة مراكز الوقاية من مرض السعار وتشمل مجمع الإسماعيلية الطبي، مستشفي القصاصين، مستشفي فايد ، مستشفي التل الكبير ، مستشفي القنطرة شرق ،مستشفي القنطرة غرب ،وحدة السلام بالإدارة الصحية بالقنطرة شرق.





وأوضحت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة، أن تفعيل مشروع ميكنة مراكز الوقاية بمحافظة الإسماعيلية يأتى كمرحلة أولى ضمن خطة وزارة الصحة لتنفيذ المشروع بجميع محافظات الجمهورية.

وأشارت ، إلى أن المشروع المميكن يهدف إلى رفع جودة الخدمات الوقائية المقدمة حيث يتيح المشروع التواصل المستمر مع المصاب لضمان حصوله على البروتوكول .





وأضافة وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، أنه يتم صرف اللقاح للمصابين بالمجان من خلال مراكز الوقاية ،والتى تقدم خدمات مميكنة ،بإستخدام قاعدة بيانات إلكترونية موحدة يسهل الوصول إليها وتحليلها لتعزيز دقة وسرعة إتخاذ القرار فضلًا عن القدرة على تحديد المناطق عالية الخطورة ، وذلك تحت إشراف قطاع الطب الوقائى والصحة العامة، ومركز معلومات وزارة الصحة والسكان.

ومن جانبها ،أكدت الدكتورة مي سامي مدير إدارة الطب الوقائي في محافظة الإسماعيلية، أنه بالتعاون بين إدارة الطب الوقائى ومركز معلومات مديرية الصحة بالإسماعيلية وبإشراف قسم الوقائي بالادارات الصحية تم تدريب الفرق الطبية بالمراكز على بروتوكولات التعامل مع الحالات، والإجراءات الوقائية بعد التعرض للعقر والخدش، وتبادل المعلومات.



وأضافت أنه بالتنسيق بين مديرية الشئون الصحية وفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية في محافظة الإسماعيلية ، تم التشغيل الفعلي لمراكز العقر بمستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية.

وعقد تدريب للكوادر الطبية للوقاية من مرض السعار بقاعة المؤتمرات بمجمع الاسماعيلية الطبي على التطبيق الصحيح لبروتوكولات الرعاية الصحية وخطة عمل محددة للتعامل مع المرض والتصدى له بإشراف من مسئولي الوقائي بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالاسماعيلية.

شارك في التدريب نخبة من مدربى الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المعدية دكتورة سارة فؤاد مسئول الأمراض المشتركة بالوزارة ، دكتورة شيماء حسن مدير إدارة الفيروسات بالمعامل المركزية ، إبراهيم يحيى ، حسن حمدى مراقبى الأمراض المشتركة بالوزارة ، بالتعاون مع مسئولى الوقائي بمديرية الصحة دكتور احمد محمود مدير ادارة مكافحة الأمراض المعدية ، دكتورة مارينا فليمون ومحمد أنور مسؤلي الأمراض المشتركة في ادارة مكافحة الأمراض المعدية .

وتقدمت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، بخالص الشكر والتقدير لفريق إدارة الطب الوقائي وعادل عمار مدير مركز نظم المعلومات لجهودهم المميزة فى تدريب الكوادر الطبية والتشغيل الفعلي لمراكز العقر بمحافظة الإسماعيلية.