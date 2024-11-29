دراسة: سر نجاحك المالي قد يبدأ من السرير

كشفت دراسة حديثة قام بها الباحثون Russian Medical Centerعن ارتباط وضعية النوم بالدخل المرتفع للاشخاص، حيث أن أصحاب الدخل المرتفع يتبعون وضعيات نوم معينة قد تميزهم عن الآخرين فى تحسين الصحةالعامة لديهم وفقا لما نشرته مجلة ديلي ميل.

شملت الدراسة أكثر من 5 آلاف بريطاني وتبين أن هناك ارتباطا بين طريقة نوم الأشخاص ودخلهم وأظهرت النتائج أن 29% من أصحاب الدخل المرتفع ينامون في وضعية السقوط الحر حيث ينام الشخص على بطنه مع وضع الرأس على أحد الجانبين بينما تكون الأذرع ملفوفة حول الوسادة ورغم أن هذه الوضعية شائعة بين الأثرياء يحذر الخبراء من أنها تؤدي إلى آلام شديدة في الرقبة.

واستطلع الباحثون آراء 5438 بريطانيا حول وضعية النوم المفضلة لديهم ومتوسط ​​مدة النوم وأوقات الاستيقاظ في أيام الأسبوع والأجوروبشكل عام وجدت النتائج أن وضعية الجنين هي الأكثر شعبية حيث اختار 29% من المستجيبين هذه الوضعية المريحة وضعية احتضان الوسادة (24 %) ووضعية السقوط الحر (14 %) ووضعية المفكر (13 %) ووضعية الجندي (10 %).

وكانت وضعية السقوط الحر هي الأكثر شعبية بين مجموعة الأعلى دخلا بنسبة 29% و تليها وضعية الجندي بنسبة 23% ثم وضعية الجنين بنسبة 21% واحتضان الوسادة بنسبة 13% ووضعية المفكر بنسبة 9% ويشبه وضع السقوط الحر إلى حد ما الوضع الذي تتخذه أثناء القفز من الطائرة.

وقالت الخبيرة في لغة الجسد إنبال هونغمان: عادات النوم لدى الأشخاص ذوي الدخل المرتفع تظهر أنهم أكثر انفتاحا وأقل حماية مشيرة إلى أن أصحاب الدخل الأعلى هم من المجازفين بطبيعتهم وبعيدا عن أوضاع النوم .

حيث وجدت الدراسة أن أصحاب الدخل المرتفع ينامون في المتوسط ​​6 ساعات و58 دقيقة في الليلة أي أقل بـ 22 دقيقة من أصحاب الدخل المنخفض وفي المتوسط و يستيقظ أصحاب الدخل المرتفع في الساعة 6:42 صباحا مقارنة بـ 7:06 صباحا لأصحاب الدخل المنخفض بينما تظهر النتائج أن أصحاب الدخل المرتفع يفضلون وضعية السقوط الحر و يتفق خبراء النوم عموما على أن النوم على بطنك أمر غير مقبول.

كما تبين أن النوم على جانبك أفضل وضعية مما يساهم فى تحسين الدورة الدموية والهضم كما يفتح مجاري الهواء لتسهيل التنفس ما يعني فرصة أقل للشخير ،حيث أن وزن رأسك اثناء النوم يتراوح بين 4.5 و5.5 كغ وأن رقبتك تحتوي على سبع فقرات من فقرات العمود الفقري البالغ عددها 33 فقرة وقد يكون ألم الرقبة والصداع المستمر نتيجة ببساطة لضعف الوسادة أثناء النوم ولهذا يجب أن تحافظ الوسادة نفس مستوى كتفيك وعمودك الفقري كما لو كنت تقف منتصبا في الوضع الصحيح للوقاية من الم الرقبة والعمود الفقرى حيث أن الوسادة اللينة جدا ستسمح للرأس بالانحناء ما يؤدي إلى انحناء الرقبة والوسادة الصلبة جدا ستسبب لك تشنجا في الرقبة.