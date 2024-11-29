مسؤول أممي: إسرائيل تنتهك كل الحقوق الإنسانية في غزة بشكل غير مسبوق

قال عضو لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، الدكتور فيليب جافي، إن إسرائيل تنتهك كل الحقوق الإنسانية في غزة بشكل غير مسبوق، مطالبا دولة الاحتلال باحترام القانون الإنساني الدولي وكل الأحكام المتعلقة بحقوق الأطفال. وأضاف جافي- في تصريح لقناة (القاهرة) الإخبارية، اليوم الجمعة- أن الموقف الحالي يتدهور بشكل كبير حيث ترتفع أعداد الإصابات الخطيرة التي يتلقاها الأطفال الأبرياء بسبب القصف المستمر من قبل القوات الإسرائيلية.

وأشار إلى أن الأطفال يعانون بشدة من الأوضاع المتردية فيما يتعلق بالحياة المعيشية اليومية، لاسيما وأن المساعدات لا تصل بالكميات اللازمة التي تفي بكل الاحتياجات مما يجعلهم ضحايا لكل هذه العدائيات المستمرة، مبينا أن الإمدادات لا تكفى جميع المحتاجين بما في ذلك المستلزمات الطبية.

وشدد على ضرورة ضمان توفير الخدمات التعليمية للأطفال، مطالبا المجتمع الدولي بحشد كل الجهود الممكنة للتخفيف من وطأة العدوان الغاشم على الأطفال والتعاون مع كافة الأطراف المعنية في غزة ولبنان بهذا الصدد.

وطالب الجميع بالعمل الجاد لوضع خطة لوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية لإغاثة الفلسطينيين، في ظل الانتهاكات الكبيرة التي ترتكب بحقهم من قبل جيش الاحتلال.

