خبير سياحي: الدولة نجحت في تنشيط السياحة ومستمرة في دعمها للقطاع

قال وليد البطوطي، الخبير السياحي، إن ما اتضح خلال الـ10 سنوات الماضية يشير إلى أن هناك خطة منهجية واستراتيجية واضحة في السياحة، موضحًا أنه مع كل تغيير وزاري، فكل وزير يستكمل على ما بناه الوزير السابق وفقًا للخطة الموضوعة.

وأضاف «البطوطي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الحكومة بدأت تلعب على عدة أمور أساسية تتمثل في زيارة السائح وتجربته من خلال زيارته للقاهرة، إذ أن السائح يعمل كعنصر أساسي ومهم في الترويج والدعاية لمصر في بلده من خلال زيارته لمصر.

وتابع: «كل ما نحتاجه لتنشيط السياحة يتمثل في أن يكون السائح الأجنبي الموجود هنا هو الذي يروج ويعلن ويتحدث عن الإيجابيات من مصر، ويبث رسالة إيجابية عنها، إذ أن السائح لو قضى رحلة جميلة بمصر نتأكد بأن أهله وأصدقائه وجيرانه سيزورو مصر».

ولفت إلى أن الحملات المدفوعة ضد مصر لتشويه صورتها قلت بشكل كبير، لم تنتهِ ولكنها قلت، مشيرًا إلى أن الدولة عملت على تطوير البنية التحتية وبالتالي كان لها أثرها الكبير على السياحة، فضلا عن توافر وسائل المواصلات الحديثة التي عملت على تقليل المسافات وتوفير الوقت.