استمرار صيانة وتركيب كشافات جديدة لرفع كفاءة منظومة الإنارة بمركز ساحل سليم

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، على استمرار جهود رفع كفاءة منظومة الإنارة العامة وصيانة وتركيب الكشافات الجديدة بالمراكز والمدن والأحياء وخاصة بالشوارع الرئيسة والفرعية ومحيط المدارس والمصالح الحكومية ضمن الجهود المبذولة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وفقاً لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذاً لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساحل سليم برئاسة عبد اللطيف عبدالمنعم رئيس المركز نفذت حملة لصيانة أعمدة الإنارة وإصلاح الكشافات المعطلة وتغيير التالفة وتركيب كشافات جديدة وصيانة بعض الكشافات المعطلة بقرية العونة تحت إشراف قسم الكهرباء ورئيس الوحدة المحلية لقرية العونة لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات ورفع العبء عن كاهلهم ووفقاً للإمكانيات المتاحة والاعتمادات المتوفرة مشيراً إلى العمل في كافة القطاعات الخدمية لإظهار المحافظة بصورة جمالية لائقة تنفيذاً لتوجهات الحكومة وتكليفات رئيس مجلس الوزراء ومتابعة وزيرة التنمية المحلية في هذا الشان.

وتجدر الإشارة إلى أن محافظ أسيوط أعلن في وقت سابق عن إستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) ورقم (2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.