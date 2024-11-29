الأمم المتحدة: الأطفال في لبنان وغزة تأثروا معنويا ونفسيا بجرائم الاحتلال

أكد فيليب جافي، عضو لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، أنهم تفاعلوا بإعلان بيانات أممية قوية تتعلق بارتكاب الاحتلال انتهاكات بحق الأطفال، متابعا “راجعنا كل تصرفات الاحتلال المنتهكة للقانون الإنساني الدولي وأصدرنا بيانات بشأن ذلك”.

وأوضح عضو لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، في مداخلة هاتفية مع فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الجمعة، أنه لابد أن تلتزم إسرائيل بكافة القرارات الصادرة بحقها وندعو المجتمع الدولي للوقوف وراء ذلك، مشيرا إلى أن الكثير من الأطفال في لبنان وغزة تأثروا معنويا ونفسيا بجرائم الاحتلال في البلدين.

وتابع عضو لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، أن هناك اعتمادا كبيرا من اللجنة على الدعم المقدم من المنظمات الدولية وخاصة اليونيسف، بالإضافة إلى محاولات للتعاون مع الجهات في لبنان من أجل إعادة تأهيل الأطفال.