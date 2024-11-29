انطلاق فعاليات القوافل التعليمية لمراجعة مناهج الثانوية العامة والإعدادية بالبحيرة.. صور

انطلقت اليوم الجمعة، فعاليات القوافل التعليمية المجانية للعام الدراسي 2024/2025، للمراجعة النهائية لطلاب الثانوية العامة والإعدادية، ضمن خطة المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وبدأت فعاليات اليوم، على مسرح مجمع دمنهور الثقافي والتي نظمتها مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، وإدارة البرلمان والتعليم المدني، ومديرية التربية والتعليم بالبحيرة.

وتأتي تلك الفعاليات التي تنظم للعام الثاني عشر على التوالي هذا العام تحت شعار "الجمهورية الجديدة ... العلم والعمل"، حيث يشارك فيها نخبة من المعلمين المتخصصين ذوي الكفاءة المهنية العالية في المواد العلمية والأدبية المختلفة، بالإضافة إلى مقدمي البرامج التعليمية المتخصصة.

وتعقد هذه الفعاليات في المجمع الثقافي بدمنهور للمرحلة الثانوية العامة، وقاعة مدرسة الثانوية العسكرية للمرحلة الإعدادية، ومدرج مدرسة الزراعة بكوم حمادة، وذلك لمدة يومين خلال الفترة (29 و30 نوفمبر 2024) من الساعة 9 صباحًا حتى 4 عصرًا.

وتهدف القوافل التعليمية إلى النهوض بنظام التعليم الأساسي ما قبل الجامعي، وتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية من خلال مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية، وتقديم خدمات تعليمية مجانية للطلاب.

ويأتي تنظيم القوافل التعليمية في إطار حرص وزارتي الشباب والرياضة والتربية والتعليم على المشاركة في كافة المبادرات التي تطلقها الدولة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وتناشد الدكتورة جاكلين عازر جميع الطلبة والطالبات بضرورة الاستفادة من هذا المشروع القومي، مع الالتزام والتحلي بالانضباط والهدوء والجدية داخل القاعات المخصصة لإلقاء المحاضرات، لتحقيق الاستفادة القصوى والنتائج المرجوة من عمل القوافل التعليمية.