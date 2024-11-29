تحقيقات النيابة.. كسور متفرقة تعرض لها فني "دش" سقط من الطابق الرابع بالبدرشين

أمرت جهات التحقيق بالجيزة، بالاستعلام عن الحالة الصحية لفني وصلات دش سقط من الطابق الرابع بعقار بقرية ميت رهينة التابعة لمركز البدرشين، إذ تبين أن السبب في سقوطه هو اختلال توازنه أثناء أداء عمله ولا شبهة جنائية وراء سقوطه، وكلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

وتبين من خلال تقرير الحالة الصحية للفني المصاب والذي يدعى "أحمد.م." 36 سنة، إصابته بكسور بالقدم وجرح بالرأس وسجحات بمختلف أنحاء جسده جراء السقوط.

اختل توازنه فسقط من الطابق الرابع

البداية بإخطار تلقاه مأمور مركز البدرشين، من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث سقوط من علو بقرية ميت رهينة بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث المركز إلى محل البلاغ، وتبين من خلال الفحص، أنه في أثناء قيام فني تركيب دش بمباشرة عمله، اختل توازنه وسقط من الطابق الرابع.

جرى نقل المصاب إلى مستشفى البدرشين المركزي للعلاج وتحرر محضر بالواقعة.