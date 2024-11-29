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الجمعة 29 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مصرع 9 أشخاص في انهيار أرضي بجزيرة سومطرة الإندونيسية

حافلة
حافلة
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تمكنت فرق الإنقاذ في إندونيسيا من انتشال جثتين إضافيتين من حافلة سياحية تعرضت لانهيار أرضي تسببت به الأمطار الغزيرة في جزيرة سومطرة الإندونيسية، ما رفع عدد القتلى إلى 9.

كما لقي ما لا يقل عن 20 شخصا حتفهم في انهيارات أرضية وفيضانات أخرى في المنطقة هذا الأسبوع.

وأفاد المسؤولون بأنه تم انتشال الجثث من الحافلة التي غطتها الأشجار والطمي والصخور الناجمة عن الانهيار الأرضي على الطريق بين مدينة ميدان وبلدة بيراستاجي بإقليم نورث سومطرة الإندونيسي، مساء يوم الخميس، ويعد هذا الطريق هو الطريق الرئيسي من العاصمة ميدان إلى المناطق الأخرى في المنطقة.

وكانت الحافلة من بين مركبات تقطعت بها السبل بسبب الانهيارات الأرضية على طول الطريق منذ صباح يوم الأربعاء.

كما أصيب أكثر من 10 أشخاص، وتم نقلهم إلى مستشفى في مدينة ميدان.

حافلة انهيار أرضي اندونيسيا