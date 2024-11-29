غدًا.. قطع المياه عن بعض قرى ناصر لتوقف محطة أبو صالح ببني سويف

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أنه تقرر قطع المياه عن قرى (أبو صالح، الغرقة، على حمودة) بسبب توقف محطة مياه أبو صالح "فرع ناصر" لإتاحة الفرصة للقيام بأعمال ربط ضمن أعمال مبادرة حياة كريمة، وذلك اعتبارا من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 3 عصراً ولمدة 5 ساعات، غدا السبت الموافق 30 نوفمبر 2024.

وتتقدم الشركة باعتذارها عن قطع الخدمة خلال الساعات المذكورة نظرا لأعمال الربط على الشبكة ضمن المشروعات المنفذة في القطاع ، مناشدة المواطنين والمخابز والمستشفيات كافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أي تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.