تلغراف: أوكرانيا تعيد توجيه طائرات مسيرة إيرانية الصنع إلى روسيا

زعمت صحيفة تلغراف البريطانية، أن أوكرانيا تعلمت كيفية اختراق الطائرات من دون طيار الانتحارية إيرانية الصنع، وإرسالها مرة أخرى إلى روسيا وبيلاروسيا.

وتنتج روسيا الآن أكثر من 6 آلاف طائرة من دون طيار من طراز شاهد سنوياً، وتطلق قواتها ما بين 30 و80 من المسيرات في اتجاه المدن الأوكرانية كل يوم.

وكان حجم الهجمات يشكل تحدياً لوحدات الدفاع الجوي الأوكرانية، التي تعاني من نقص الصواريخ الأرضية - الجو الغربية المكلفة.

وأطلقت روسيا، يوم الثلاثاء، 188 طائرة من دون طيار من طراز شاهد و4 صواريخ بالستية من طراز إسكندر باتجاه أوكرانيا، وهو رقم قياسي جديد في 1000 يوم من الحرب، وفقاً للقوات الجوية الأوكرانية.

وتقول أوكرانيا إنها لم تتمكن من إيقاف صواريخ إسكندر لكنها تمكنت من منع 90 % من الطائرات من دون طيار من الوصول إلى أهدافها.

ووفقاً لصحيفة لوموند الفرنسية، التي نقلت عن مصدر مقرب من الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، تمَّت إعادة توجيه 95 طائرة من دون طيار بنجاح من أهدافها الأصلية نحو الأراضي الروسية.

وأكد المصدر أن هذا تم من خلال الاستيلاء على إحداثيات الأقمار الاصطناعية التي تستخدمها الطائرات من دون طيار والصواريخ لتوجيه نفسها عبر المجال الجوي.

ونقلت الصحيفة عن المصدر قوله: هذه الطائرات من دون طيار تُرسل عمداً إلى روسيا وبيلاروسيا.

وقالت لوموند إن هذه القدرة لم تعترف بها السلطات الروسية ولا البيلاروسية علناً.