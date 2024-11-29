وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يكرمان فرق العمل المشاركة في تنظيم المنتدى الحضري العالمي

كرمت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، فرق العمل من العاملين بالوزارة والمحافظة المسئولين والمشاركين في تنظيم فعاليات المنتدي الحضري العالمي في نسخته الثانية عشر التي استضافتها مدينة القاهرة في الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر الجاري بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "هابيتات" وتحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وجاء ذلك في الاحتفالية التي نظمتها الوزارة والمحافظة في حديقة الأزهر بالقاهرة بحضور عدد من السادة المحافظين ونواب المحافظين والمنسق العام للمنتدي الحضري العالمي وقيادات وزارة التنمية المحلية والمحافظة.

وسلمت الدكتورة منال عوض، الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة شهادة تقدير لجهوده فى نجاح المنتدى الحضرى العالمى، كما منحت شهادة تقدير للفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية تسلمتها نيابة عنه المهندسة أميرة صلاح عبد الحكيم نائبة محافظ الإسكندرية تقديراً لجهود المحافظة خلال استضافة يوم المدن العالمي نهاية شهر أكتوبر الماضي.

كما كرمت وزيرة التنمية المحلية، السفير عاطف سالم المنسق العام للمنتدي، واللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، والدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، وم. منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وم. أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، والسفير حسام القاويش مساعد الوزيرة للتعاون الدولي، واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام لمحافظة القاهرة، واللواء حسام لبيب السكرتير العام المساعد، والأستاذة هالة عواد مدير عام السكرتارية التنفيذية بالوزارة والأستاذ محمد عماد مدير العلاقات العامة والمراسم بالوزارة، ومحمد هنداوى المستشار الاعلامى لوزيرة التنمية المحلية، وم أحمد الدميري مدير العلاقات العامة بالمحافظة، والسيدة عزة عتريس مدير إعلام مكتب محافظ القاهرة، والعاملين من مختلف الإدارات والقطاعات بوزارة التنمية المحلية والمحافظة المشاركين في تنظيم المنتدي ومن بينهم إدارات الإعلام والعلاقات العامة والتعاون الدولي بالإضافة إلي رئيسي هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة ، وهيئة النقل العام ، والمتابعة الميدانية بالمحافظة.

ومن جانبها، قدمت الدكتورة منال عوض خالص الشكر والتقدير لجميع العاملين بالوزارة ومحافظة القاهرة على جهودهم التي بذلوها في تنظيم المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة، وقالت: سعيدة بتواجد هذا الجمع من السادة المحافظين لحضور تلك الاحتفالية وبشكر محافظ القاهرة علي جهود المحافظة وظهورها بأفضل صورة خلال المنتدي الحضري .. كل الشخصيات الدولية التي حضرت الفعاليات أثنت علي ما شاهدوه من تطور وتقدم والاستعدادات التي قامت بها المحافظة علي كافة المستويات والقطاعات.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية: الجميع اشتغل بقلب وفريق عمل واحد ومصر ظهرت بشكل مشرف جدًا أمام العالم وجميع المسئولين الدوليين أكدوا أن الدورة التي استضافتها القاهرة هي الأكبر والأفضل في تاريخ المنتدي .



وأشادت الدكتورة منال عوض بالجهود التي قام بها المشاركون في تنظيم المنتدي الحضري ليخرج بصورة مشرفة تليق باسم ومكانة مصر ، مؤكدة أن المنتدي الحضري حقق نجاحًا باهرًا على المستوى الدولي وحقق إشادات واسعة من المشاركين وأظهر قدرة مصر على استضافة الفعاليات العالمية وحسن تنظيمها وإدارتها لمثل هذه الفاعليات.

ومن جانبه أكد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن تعاون كافة أجهزة الدولة ، ووزارتي التنمية المحلية، والإسكان أسهم فى النجاح الكبير الذي واكب المنتدى الحضري العالمي، وخروجه بالشكل اللائق بمصر إقليميًا ودوليًّا.

وثمن محافظ القاهرة جهود كافة العاملين بالأجهزة التنفيذية بالمحافظة والتى ساهمت في إظهار العاصمة بالصورة المشرفة التى كانت عليها .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المنتدى الحضري العالمي حقق رقمًا قياسيًا من حيث الحضور والمشاركة من مختلف دول العالم .