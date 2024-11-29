انتخاب نائب رئيس النادي.. تعرف على جدول أعمال عمومية الأهلي

تناقش الجمعية العمومية العادية للنادي الأهلي قضايا وملفات هامة خلال الاجتماع الثاني الذي يعقد اليوم الجمعة بعد عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول امس ويأتي في مقدمة جدول أعمال عمومية النادي الأهلي انتخاب نائب رئيس مجلس إدارة النادي خلفا للعامري فاروق نائب رئيس الأهلي الراحل.



الملفات المطروحة في الجمعية العمومية للأهلى

ومن أبرز الملفات والقضايا التي سيتم مناقشتها في الجمعية العمومية للنادي الأهلي:

- التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة المُفوض من الجمعية العمومية الذي عُقد في 27 نوفمبر 2023.

- مراجعة تقرير مجلس الإدارة عن أعماله للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024، والتي تشمل الفترة من 1 يوليو 2023 حتى 30 يونيو 2024، بالإضافة إلى مناقشة برنامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد.

وتناقش الجمعية العمومية تقرير مراقب الحسابات، وتستعرض الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024، إلى جانب مشروع الموازنة المقترح للعام المالي 2024/2025.

كما يتضمن جدول الأعمال انتخاب نائب رئيس النادي للمدة المتبقية من دورة مجلس الإدارة الحالية (2021-2025) وقد تقدم كل من أحمد أبو النصر والمستشار محمود فهمي بأوراق ترشحهما لهذا المنصب، لكن الأول أعلن اعتذاره عن الاستمرار في السباق الانتخابي، ليبقى المستشار محمود فهمي الوحيد في المنافسة ويحتاج إلى حضور 25% من الأعضاء المسجلين في كشوف الحضور خلال مناقشة الميزانية ليتم إعلان فوزه بالتزكية، أما في حال عدم حضور هذا العدد المطلوب، فسيتم إلغاء بند الانتخابات، وسيظل منصب نائب الرئيس شاغرًا لحين انتهاء الدورة الانتخابية الحالية.

اليوم الثاني في عمومية النادي الأهلي

بدأ في التاسعة صباح اليوم الجمعة التسجيل في الاجتماع الثاني للجمعية العمومية العادية للنادي الأهلي وذلك بعد عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول الذي عُقد أمس حيث لم تحضر الأغلبية المُطلقة للأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.

وتناقش عمومية النادي الأهلي العادية عدد من الملفات المهمة إلى جانب التصويت على انتخاب نائب رئيس للنادي بعدما أصبح هذا المنصب شاغراً منذ وفاة العامري فاروق يوم 26 يناير الماضي.

وبدأ الاجتماع في تمام الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيع بالكشوف ويستمر حتى الساعة السابعة مساءً، وسيتم إيقاف إجراءات الجمعية العمومية أثناء أداء صلاة الجمعة، ويكون الاجتماع صحيحًا بحضور 10% أو بحضور 5000 عضو أيهما أقل، من عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.

ويعلن رئيس لجنة الإشراف على الجمعية العمومية للنادي الأهلي في تمام الساعة السابعة مساءً اكتمال نصاب الحضور من عدمه، وفي حال اكتمال النصاب يتم البدء في فرز الأصوات والنظر في جدول الأعمال.