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الجمعة 29 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

انتشال جثامين 19 شهيدًا من شمال مخيم النصيرات بغزة

غزة تحت القصف
غزة تحت القصف
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أعلنت وكالة شهاب الفلسطينية للأنباء، اليوم الجمعة، عن انتشال جثامين 19 شهيدًا بعد تراجع آليات إسرائيلية من شمال مخيم النصيرات في وسط قطاع غزة.
 وذكر التلفزيون الفلسطيني، أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب آخرون بجروح في قصف شنته إسرائيل على محيط مفترق الصناعة في غرب مدينة غزة.
 كانت وسائل إعلام فلسطينية قالت أمس الخميس، إن 16 شخصا قتلوا وأصيب 55 آخرون جراء قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات.

فلسطين غزة استهداف مخيم النصيرات الاحتلال إسرائيل