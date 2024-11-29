الفصائل المسلحة تقصف السكن الجامعي في حلب

أكدت مصادر سورية، اليوم الجمعة، مقتل 4 طلاب وإصابة عدد آخر جراء قصف صاروخي نفذته الفصائل المسلحة على السكن الجامعي في مدينة مارع شمالي حلب.

وأفادت بأن القذائف الصاروخية أطلقت من مناطق سيطرة الفصائل المسلحة، ما أسفر عن وقوع أضرار مادية كبيرة في السكن الجامعي ومحيطه، وسط حالة من الذعر بين الطلاب.

وفي إطار الرد على هذه الاعتداءات، أعلن الجيش السوري عن تنفيذ سلسلة ضربات مكثفة استهدفت مقرات وتجمعات للمسلحين في الشمال السوري، وشملت الضربات مقر قيادة غرفة العمليات المشتركة للمسلحين في محيط مدينة مارع شمالي.

كما تمكنت القوات السورية من القضاء على "مجموعات إرهابية" تنكرت بزي الجيش السوري في محاولة للتسلل إلى مواقعه غربي حلب، واستعادت السيطرة على بلدة البقوم بريف المدينة بعد معارك عنيفة.