اليوم.. شيرين عبد الوهاب تحيي حفلًا غنائيًا جديدًا بالكويت

تُحيي المطربة شيرين عبد الوهاب، حفلًا غنائيًا جديدًا، مساء اليوم الجمعة بالكويت، وذلك بعد فترة من النجاحات التي حققتها على الصعيد الفني والشخصي، مما زاد من شوق جمهورها لرؤيتها على المسرح وتجسيد صوتها العذب بأغانيها المميزة.

تشدو النجمة شيرين بباقة من أروع أغانيها، بالإضافة إلى تترات المسلسلات، كما تحرص على تقديم مفاجأة لجمهورها الكويتي، حيث قررت أن يحضر حفلها فريق عمل ألبومها الأخير كاملا على رأسهم الشاعر والملحن عزيز الشافعي، الذي يعد من أهم العاملين على نجاح الألبوم، هذه الخطوة تعكس مدى تقدير شيرين لجمهورها وفريق عملها، وتؤكد على أهمية العمل الجماعي في تحقيق النجاح.

وكانت النجمة شيرين قد طرحت مؤخرا أغنية جديدة بعنوان "ابتسمت" وهي آخر أغاني ألبومها الجديد الذي طرح منه 7 أغاني حتى الآن، والأغنية من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع توما.