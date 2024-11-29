أوكرانيا: إسقاط 88 مسيرة أطلقتها روسيا ليلا

ذكرت القوات الجوية الأوكرانية في بيان اليوم الجمعة، أن روسيا أطلقت 132 طائرة مسيرة في هجوم على البلاد الليلة الماضية.

وأوضح البيان أن القوات الجوية أسقطت 88 طائرة مسيرة، وفقدت أثر 41 مسيرة أخرى بسبب التشويش الإلكتروني الدفاعي فيما غادرت طائرة صوب الأراضي الروسية.

وفي وقت سابق قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الهجوم الجوي الروسي على أوكرانيا ليلا “شائن” ويعد بمثابة تذكير بمدى ضرورة وأهمية دعم الشعب الأوكراني.

وقال بايدن في بيان أصدره البيت الأبيض “تواصل روسيا التقليل من شأن شجاعة الشعب الأوكراني وصموده وعزمه. وتقف الولايات المتحدة مع أكثر من 50 دولة في دعم أوكرانيا ونضالها من أجل الحرية”.

كانت روسيا قد وجهت في وقت مبكر الخميس ثاني هجوم كبير على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا هذا الشهر، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء على نطاق واسع في أنحاء البلاد.

