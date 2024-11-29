وزير الدفاع الروسي من كوريا الشمالية: التعاون العسكري يزداد بسرعة

أكد وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف، اليوم الجمعة، أن التعاون بين موسكو وبيونغ يانغ في المجال العسكري يتوسع بنشاط.

وأضاف الوزير الروسي أن التعاون والتبادلات بين وزارتي الدفاع الروسية والكورية الشمالية يجري بنشاط بما في ذلك تبادل الوفود رفيعة المستوى.

وأشار إلى أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وكوريا الشمالية تهدف إلى تقليل مخاطر نشوب حرب جديدة في شمال شرقي آسيا.

وكانت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق أن وزير الدفاع أندريه بيلوسوف، وصل في زيارة رسمية، إلى كوريا الشمالية، اليوم الجمعة.

وأشارت الوزارة، في بيان لها، إلى أنه من المقرر أن يعقد بيلوسوف "عددا من الاجتماعات الثنائية مع ممثلي القيادة العسكرية والعسكرية السياسية للجمهورية"، بحسب ما ذكر موقع سبوتنيك الإخباري الروسي.

وأفادت وسائل إعلام روسية بأن وزير الدفاع الكوري الشمالي، نو غوانغ تشول، كان في استقبال نظيره الروسي في مطار سونان.

يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع في 9 نوفمبر قانونًا بشأن التصديق على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وكوريا الشمالية.