دراسة: الجمع بين النيكوتين ومشروبات الطاقة يؤدي إلى شيخوخة الجسم المبكرة

كشفت دراسة طبية حديثة قام بها باحثون بجامعة ساراتوف الطبية عن حقيقة شعور البعض في سن الثلاثين من العمر كأنهم في الستين، حيث أظهرت النتائج أن الجمع بين النيكوتين ومشروبات الطاقة يؤدي إلى شيخوخة الجسم المبكرة ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مما يؤثر على الصحة العامة للشباب، وفقا لما نشرته مجلة نوفوستي الطبية.

كما هو معروف تؤثر مشروبات الطاقة سلبا على الخلايا العصبية للإنسان وتؤدي إلى زيادة مستوى هرمونات الغدة الدرقية وأيونات الكالسيوم ولكن حتى وقت قريب، ولم يكن معروفا مدى الضرر الذي تسببه مشروبات الطاقة مع النيكوتين على صحة الإنسان.

ووفقا للباحثة نيكول كلوتشكوفا من جامعة سامارا الطبية يلجأ العديد من الطلاب بسبب أعباء الدراسة المرهقة إلى مشروبات الطاقة للبقاء مستيقظين لفترة أطول كما انتشر التدخين بين الشباب لذلك قررت دراسة تأثيرهما المشترك على الصحة.

وأظهرت نتائج هذه الدراسة أن الجمع بين النيكوتين ومشروبات الطاقة يؤدي إلى ارتفاع مستوى ضغط الدم وتسارع ضربات القلب على خلفية ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم، وبالإضافة إلى ذلك ارتفاع مستوى مؤشرات تدمير خلايا الكبد والبنكرياس، ولهذا أنصح الشباب بعدم إتلاف أجسادهم من أجل ساعتين أو ثلاث ساعات إضافية من اليقظة، لأن العواقب إن لم تكن فورية ستظهر بالتأكيد مستقبلا وقد يتعذر إصلاحها ولكن بعد عشر سنوات سيشعرون بتأثير عاداتهم حيث ستكون حالة جسمهم في عمر 30 عاما مماثلة لحالة شخص يبلغ من العمر 60 عاما.

وتشير إلى أن أمراض القلب والأوعية الدموية أصبحت تنتشر بين الشباب أكثر وأكثر، ولذلك من الأفضل التخلي عن هذه العادات السيئة التي تزيد من خطر الإصابة باحتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية، كما يمكن استخدام نتائج هذه الدراسة لمنع تعاطي مشروبات الطاقة والتدخين بين الشباب القادرين على العمل.