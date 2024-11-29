وكالة الطاقة الذرية: إيران تسعى لنصب 6 آلاف جهاز طرد مركزي جديد

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية المكلفة مراقبة البرنامج النووي الإيراني، نية طهران نصب 6 آلاف جهاز طرد مركزي جديد لتخصيب اليورانيوم بمستويات منخفضة.

وجاء في التقرير أن «إيران أبلغت الوكالة» نيَّتها وضع هذه الآلات في الخدمة بموقعي «فوردو» و«نطنز» بمعدل تخصيب يصل إلى 5%، أي ما يزيد قليلا على النسبة المسموح بها بموجب الاتفاق الدولي لعام 2015 التي تبلغ 3. 67% واتخذ هذا الإجراء رداً على اعتماد الوكالة في 21 نوفمبر قراراً منتقداً لطهران بمبادرة من الغرب.

في السياق ذاته دعت إيران الاتحاد الأوروبي الجمعة إلى التخلي عن سلوك عدَّته «غير مسؤول»، بشأن مجموعة من القضايا الدولية بعد لقاء في اليوم السابق مع الدبلوماسي الأوروبي إنريكي مورا في جنيف، حيث تجري الجمعة محادثات حول الملف النووي.

وكتب نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي، على «إكس»: «أكدنا مجدداً أنه على الاتحاد الأوروبي التخلي عن سلوكه الأناني وغير المسؤول في مواجهة مشكلات هذه القارة وتحدياتها، والقضايا الدولية».