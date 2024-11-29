ads
الجمعة 29 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

البابا تواضروس يترأس تدشين كنيسة "أبو سيفين" بالتجمع الأول.. غدًا

البابا تواضروس خلال
البابا تواضروس خلال تدشين كنيسة جديدة بالإسكندرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، غدًا السبت، صلاة تدشين كنيسة "أبو سيفين" بالتجمع الأول، بمشاركة عدد من أساقفة الكنيسة، منهم الأنبا كليمندس، الأسقف العام لقطاع ألماظة، والأنبا دانيال، سكرتير المجمع المقدس، بالإضافة إلى عدد آخر من الأساقفة.

ومن المتوقع، أن تُبث صلوات التدشين عبر الصفحة الرسمية للكنيسة على الإنترنت، وكذلك عبر القنوات المسيحية وصفحة المركز الإعلامي للكنيسة الأرثوذكسية بمصر.

وكان البابا تواضروس الثاني قد حضر في وقت سابق الاحتفال الرسمي بمناسبة مرور 70 عامًا على تأسيس معهد الدراسات القبطية (1954-2024)، والذي أقيم في القاعة الكبرى بالمقر البابوي بالقاهرة.

البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية كنيسة أبو سيفين