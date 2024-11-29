وزير دفاع روسيا يصل إلى كوريا الشمالية

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن وزير الدفاع، أندريه بيلوسوف، وصل إلى كوريا الشمالية، اليوم الجمعة لإجراء محادثات مع القادة العسكريين والسياسيين في بيونغ يانغ.

ولم يحدِّد تقرير وكالة «تاس» للأنباء، الذي نقل عن الوزارة، مَن سيلتقي بيلوسوف أو الغرض من المحادثات.

حلَّ بيلوسوف، الخبير الاقتصادي السابق، محل سيرغي شويغو وزيراً للدفاع في مايو بعد أن بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فترة ولايته الخامسة في السلطة.

وجاءت الزيارة بعد أيام من لقاء الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، وفداً أوكرانياً بقيادة وزير الدفاع رستم عمروف، ودعا البلدَين إلى صياغة تدابير مضادة غير محددة رداً على إرسال كوريا الشمالية آلاف القوات إلى روسيا؛ لدعم حربها ضد أوكرانيا.

وقالت الولايات المتحدة وحلفاؤها إن كوريا الشمالية أرسلت أكثر من 10 آلاف جندي إلى روسيا في الأسابيع الأخيرة، وإن بعض هذه القوات بدأت بالفعل في الانخراط في القتال. كما اتُّهمت كوريا الشمالية بتزويد روسيا بأنظمة مدفعية وصواريخ ومعدات عسكرية أخرى قد تساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تمديد الحرب الدائرة منذ نحو 3 سنوات.

وتتخوف سيول من أن كوريا الشمالية قد تتلقى مقابل إرسال قواتها وإمداداتها إلى روسيا، نقلاً للتكنولوجيا الروسية من شأنه أن يعزز التهديد الذي يشكِّله برنامج الأسلحة النووية والصاروخية للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.